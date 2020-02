Sanremo 2020, la felicità di Diodato: “Cantavo davanti ad otto persone” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore di Sanremo 2020: il cantante ha espresso tutta la sua felicità nel post-gara in sala stampa davanti ai giornalisti Il Festival di Sanremo ha avuto il suo vincitore: Diodato. Nel post-gara lo stesso cantante ha espresso tutta la sua gioia in sala stampa: “Ci sto capendo davvero poco. Sono felice per … L'articolo Sanremo 2020, la felicità di Diodato: “Cantavo davanti ad otto persone” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -