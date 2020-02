Sanremo 2020, Jovanotti rompe il silenzio: “Complimenti e felicità per Amadeus. Urla di gioia per Fiorello” (Di domenica 9 febbraio 2020) Che fine ha fatto? Sono stati in tanti a chiedersi come mai Jovanotti, che avrebbe dovuto essere presente al Festival di Amadeus e Fiorello come terzo amico storico, si fosse alla fine dileguato. Il sito Dagospia ha scritto che la scelta di Cherubini sarebbe dipesa dal voler esprimere la propria solidarietà a Claudio Cecchetto che sarebbe stato tenuto fuori dalla kermesse. In ogni caso, oggi Jovanotti ha rotto il silenzio e lo ha fatto con due tweet. Nel primo si complimenta con Amadeus e con Fiorello, nel secondo racconta il debutto di Amadeus e definisce lui, Fiore e Ama #iragazzidiviaMassena. Non manca di nominare proprio Cecchetto che definisce un “fratello maggiore”. complimenti e felicità per #Amadeus e il boom del suo @SanremoRai meritatissimo, appalusi a lui e a tutta la squadra e Urla di gioia per @fiorello , la sua è la stella piu luminosa dello spettacolo ... ilfattoquotidiano

