Salto con gli sci | Lara Malsiner per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo! Terzo

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci 2020 : Stefan Kraft resta in testa dopo Willingen : Dal momento che a Willingen le (giuste) ragioni di sicurezza hanno fatto sì che oggi non si disputasse la seconda delle due gare sul suolo tedesco, andiamo a vedere la Classifica di Coppa del Mondo così come si è evoluta dopo la giornata di ieri. Al comando allunga leggermente Stefan Kraft, ma l’austriaco ha ancora una lunga strada davanti prima di potersi definire padrone della Sfera di Cristallo: sono infatti 68 i punti di vantaggio sul ...

Salto con l’asta - Duplantis stabilisce il nuovo record del mondo : lo svedese arriva a 6 - 17 : Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito il nuovo record del mondo nel Salto con l’asta. A Torino ha saltato 6,17, un centimetro in più del precedente di Lavillenie. Dopo sei anni il Salto con l’asta ha un nuovo signore: è Armand Duplantis, ventenne svedese. record del mondo nel Salto con l’asta Al meeting Copernicus Cup a Torun, in Polonia, il classe ’99 è saltato al secondo tentativo 6,17 metri, un ...

Salto con gli sci : annullata la gara di Coppa del Mondo di domani a Willingen : Non si disputerà gara-2 a Willingen, in Germania, per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. È stata infatti annullata la prova dal trampolino teutonico di domani. “Dobbiamo basare la nostra decisione su ciò che le nostre fonti, cioè il servizio meteorologico tedesco, stanno attualmente fornendo. Sono pienamente consapevole della responsabilità che mi sto assumendo in questo momento. Il comune di Willingen non sarà d’accordo con ...

Salto con gli sci : Stephan Leyhe profeta in patria a Willingen in Coppa del Mondo 2020 - precede Lindvik e Stoch : Prima vittoria in Coppa del Mondo per Stephan Leyhe a Willingen, in Germania. La Coppa del Mondo di Salto con gli sci regala al tedesco una giornata da profeta in patria, nel vero senso della parola, visto che il ventottenne ha abitato per lungo tempo proprio a Willingen. Il successo arriva con un grande secondo Salto, il migliore di tutti con tanto di telemark, il Mühlenkopfschanze diventa suo: già la prima serie da 139.5 metri e 128.2 punti ...

Salto con gli sci : Chiara Hoelzl vince anche a Hinzenbach davanti a Lundby e Pinkelnig - splendida sesta Lara Malsiner : Chiara Hoelzl non si ferma più e si impone anche in gara-1 ad Hinzenbach, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando la propria leadership nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. L’austriaca classe 1997 è riuscita per la prima volta quest’anno a difendere il pettorale giallo, riuscendo a prevalere sulla rivale norvegese Maren Lundby al termine di un duello stupendo e ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2020 : cancellata la qualificazione di oggi e modificato il programma del weekend : A causa delle pessime condizioni del vento è stata cancellata la qualificazione della prova di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020 in programma a Willingen, in Germania. Sul Mühlenkopfschanze, infatti, non si è riusciti a completare neanche il Salto di allenamento in considerazione dell’avversa ira del vento e si è stati anche costretti a modificare il programma di tutto il weekend proprio per via delle pessime previsioni. I ...

Salto con gli sci : Lara Malsiner è sesta in qualificazione ad Hinzenbach - eliminate le sorelle Manuela e Jessica : Prosegue senza esclusione di colpi il duello per la sfera di cristallo tra Chiara Hoelzl e Maren Lundby, divise appena da 15 punti nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile. Quest’oggi, nelle qualificazioni per gara-1 sul trampolino piccolo di Hinzenbach, ha avuto la meglio la padrona di casa austriaca ma si preannuncia un testa a testa molto vibrante anche nelle due competizioni in programma ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Hinzenbach 2020 : si gareggia in casa dell’Austria delle meraviglie : La Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci si appresta ad affrontare una delle sue tappe più comuni. Nel weekend si gareggerà a Hinzenbach, in Austria, contesto ormai ben conosciuto dalle saltatrici. Sarà la tappa di casa per il movimento austriaco, che sta vivendo una stagione sensazionale. Non solo Chiara Hölzl è pettorale giallo, seppur con un vantaggio esiguo su Maren Lundby, ma soprattutto l’intera squadra ha raccolto la ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Willingen 2020 : Stefan Kraft tenta la fuga : La Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci torna in Germania, per la quinta ed ultima volta nell’inverno in corso. Nel weekend si gareggia a Willingen, località dove sovente il massimo circuito è benedetto da autentici bagni di folla. Viste le caratteristiche dell’impianto, non è da escludere che vi possano essere misure eclatanti. La lotta a quattro per la Sfera di cristallo ha vissuto l’ennesimo rimescolamento in quel di ...

