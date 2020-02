QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO, le anticipazioni fino al 14 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) Puente Viejo ancora nei guai per colpa del perfido Garcia Morales. Vediamo il riepilogo delle anticipazioni de Il SEGRETO fino a venerdì 14 febbraio 2020, naturalmente ogni pomeriggio su Canale 5: Fernando non accetta l’idea che Maria possa guarire. Don Berengario confessa una scomoda verità. I paesani di Puente Viejo intimano a Garcia-Morales di non proseguire nel suo intento, ma l’uomo non si lascia intimorire e si vendica contro l’assemblea isolando Puente Viejo. Don Berengario scopre dei pettegolezzi diffusi da Dolores e l’affronta, confessando che Esther è sua figlia. Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Don Berengario decide di raccontare a Dolores, Marcela e Consuelo la verità su Esther, e Dolores non esita a spargere la voce. Ignaro del piano di Francisca contro di lui, Prudencio organizza una caccia al tesoro come ... tvsoap

