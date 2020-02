Oscar 2020: come vedere l’evento in diretta tv e streaming (Di domenica 9 febbraio 2020) Dove vedere la notte degli Oscar 2020 in diretta tv e streaming oggi, domenica 9 febbraio 2020. Ecco a che ora iniziano gli Oscar 2020 in Italia e come seguire l’evento live.Questa sera al Dolby Theatre di Los Angeles si svolge la premiazione degli Oscar 2020, un evento atteso in tutto il mondo e visibile in lingua italiana anche nel nostro Paese. La cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in diretta in Italia su Sky Cinema Oscar, Now TV e TV8.Oscar 2020: orario italiano e dove vedere l’evento in direttaL’orario italiano per l’inizio della diretta della 92a edizione degli Academy Awards è previsto alle 22.45 di domenica 9 febbraio live su Sky Cinema Oscar, canale 303. Allo stesso orario è prevista la diretta tv su Now TV, per chi desidera seguire gli Oscar 2020 in chiaro può invece attendere la mezzanotte per seguire su TV8 la cerimonia con il commento in italiano a ... italiasera

