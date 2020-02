Meteo NAPOLI: arrivano nubi, qualche PIOGGIA ad inizio settimana (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI diverrà più variabile fin da domenica, con nubi irregolari in progressiva accentuazione. Lunedì è attesa anche qualche PIOGGIA intermittente, di debole intensità. Domenica 9: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso. Stima PIOGGIA 2 mm. Temperatura da 11°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 19 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Martedì 11: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 10°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 21 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Mercoledì 12: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 2 mm. ... meteogiornale

