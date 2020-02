Diodato: “Dedico alla mia Taranto la vittoria di Sanremo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha dedicato a Taranto la sua vittoria al Festival di Sanremo. “Dedico il premio alla mia città, Taranto, in cui bisogna fare rumore, per tutti coloro che lottano ogni giorno in una situazione insostenibile”, ha dichiarato il cantante facendo un chiaro riferimento alle tormentate vicende dell’ex Ilva, la fabbrica di acciaio simbolo del complesso dilemma tra occupazione e ambiente, al centro anche in questi giorni del braccio di ferro tra il Governo e la multinazionale franco-indiana Arcelor Mittal. Diodato, 39 anni, è nato ad Aosta in una famiglia pugliese ed è cresciuto a Taranto. Laureatosi al Dams di Roma Tre ed emigrato per alcuni anni in Svezia, non ha mai dimenticato le sue origini. “Taranto è nel mio Dna”, ha ripetuto ieri sera dopo la vittoria a Sanremo 2020. Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020. Credit: EPA/ETTORE ... tpi

Radio1Rai : ????'Non mi aspettavo l'amore che ho incontrato in questi giorni,è qualcosa che mi sta aprendo l'anima. Dedico la vi… - MarioManca : #Sanremo2020, vince #Diodato: «Lo dedico a me bambino in una stanza, con la paura del mondo» - vallegiorgio41 : Nella decadenza civile e morale di un festival DI REGIME, la bella voce del vincitore, che frantuma la politicizzaz… -