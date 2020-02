Coez, la canzone di Diodato a Sanremo è per Levante: “L’ha dedicata a te” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha trionfato al Festival di Sanremo con la sua Fai Rumore. Il cantante in conferenza stampa ha dichiarato che dedica la sua vittoria alla sua famiglia e alla sua città, Taranto, che merita si faccia rumore su quello che accade. Per il collega Coez però la canzone che ha assicurato al pugliese la vittoria è dedicata alla sua ex fiamma, Levante, anche lei concorrente al Festival. Fai Rumore dedicata a Levante? La cantante siciliana è arrivata 12esime alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, ma secondo Coez ha di che consolarsi. Il rapper in una Storia su Instagram lancia la battuta a Levante sulla vittoria di Diodato e sulla sua canzone: “Questa l’ha dedicata a te, lo sai?“, chiede Coez. La cantante nega un po’ imbarazzata, ma certamente tanto basta a far interrogare tutti i fan sulla veridicità o meno dell’affermazione di Coez. Che ci abbia visto ... thesocialpost

carlhoe_ : necessito di una canzone Levante x Coez a questo punto immaginate il testo che ne uscirebbe - bocaxlodo : RT @Lightvvoodde: io sto volando coez che riprende diodato che canta la canzone e poi inquadra levante (ex di diodato) dicendo 'QUESTA È DE… - iharryswift : RT @Lightvvoodde: io sto volando coez che riprende diodato che canta la canzone e poi inquadra levante (ex di diodato) dicendo 'QUESTA È DE… -