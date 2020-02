VIDEO Jack Miller guida nel day-2 dei test a Sepang, Valentino Rossi convincente, indietro Dovizioso (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ stato l’australiano Jack Miller su Ducati Pramac il più veloce della prima parte della seconda giornata dei test di MotoGP a Sepang (Malesia). Alle sue spalle si sono classificati lo spagnolo Joan Mir su Suzuki e Franco Morbidelli su Yamaha. Valentino Rossi è ottavo, preceduto da Marc Marquez (Honda). Andrea Dovizioso è fuori dalla top-10 (clicca qui per la cronaca della mattinata). Di seguito il VIDEO: VIDEO Jack Miller guida nel day-2 dei test a Sepang, Valentino Rossi convincente, indietro Dovizioso CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI oasport

pinapic : Triste il momento in cui la Union Jack si separa dalle altre bandiere UE. Per me errore della storia. Perché stare… - OA_Sport : VIDEO Jack Miller guida nel day-2 dei test a Sepang, Valentino Rossi convincente, indietro Dovizioso - caterinacorda1 : RT @MariaLuisaBor16: jack #Salvinipersempre (@jacketizi) jack #Salvinipersempre (@jacketizi) Tweeted: Amici di destra condividete tutti ?@A… -