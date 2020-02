Verona Juventus: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) La Juventus cade in casa dell’Hellas Verona dopo esser passata in vantaggio con Cristiano Ronaldo: Borini e Pazzini i protagonisti della rimonta della squadra di Juric Una sconfitta che potrebbe riaprire il campionato italiano. La Juventus perde 2-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona: Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri con un gol sensazionale, poi … L'articolo Verona Juventus: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

brfootball : 75’—Verona 0-1 Juventus 86’—Verona 2-1 Juventus - juventusfc : KICK-OFF | ??| #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Tutti insieme ai nostri ragazzi! LIVE MATCH ?? - juventusfc : I facts pre gara più importanti per arrivare pronti a #VeronaJuve ?? #InNumbers ?? -