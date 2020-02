Vento di crisi, Matteo Renzi stufo di Conte e Zingaretti, “basta, faccio accordo con Salvini per elezioni subito dopo referendum” (Di sabato 8 febbraio 2020) Matteo Renzi non ci sta. Su una legge ritenuta dal suo partito devastante per la giustizia italiana come il decreto sulla prescrizione di Alfonso Bonafede, l’ex segretario del Pd non ha nessuna voglia di fare un passo indietro. Italia Viva è pronta a votare no. Un voto contrario a un decreto del governo, tanto voluto dai grillini, aprirebbe una fase nuova politica che potrebbe portare alla spaccatura della maggioranza e alla caduta del Conte Bis. Augusto Minzolini, per il Giornale, è riuscito a captare la seguente frase di Matteo Renzi che fa comprendere l’attuale situazione politica. Renzi ha detto ai suoi che: “Se debbo essere lasciato solo in una battaglia liberale, se il Pd addirittura rimuove dalla sua memoria la legge Orlando per correre dietro alle follie dei grillini made in Travaglio, se non si accorgono di tutto questo, allora tanto vale che io faccia ... baritalianews

