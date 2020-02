Toni ricorda: «Alla Juve in un periodo non fortunato» (Di sabato 8 febbraio 2020) Luca Toni ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del suo periodo Alla Juve. Le parole dell’ex attaccante Luca Toni ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del periodo, poco fortunato, Alla Juve. Ecco le parole dell’ex attaccante. «In bianconero sono arrivato nel periodo sbagliato. Il primo scorcio di stagione, da gennaio a giugno 2011, con una squadra non certo al livello di quelle degli anni successivi, ero spesso infortunato, ho giocato poco e segnato solo un paio di gol. Ancora peggio è andata in seguito. Arrivò AnTonio Conte, io non rientravo nei suoi piani e non giocai neanche un minuto. Ci sta, l’allenatore ha diritto di fare determinate scelte e Conte tra l’altro ha dimostrato di essere un grande tecnico. A gennaio me ne andai, ma senza creare nessun problema» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

