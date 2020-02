Tiziano Ferro monologo a Sanremo 2020: “Ho 40 anni non sono sbagliato, nessuno lo è” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ultima serata di questo incredibile Festival di Sanremo 2020. E anche in questo ultimo appuntamento non è mancato Tiziano Ferro. Il cantante è ritornato sul palco del Teatro Ariston recitando un suo monologo molto speciale. Inutile dire che Tiziano ha colpito tutti con le sue parole, sia il pubblico presente in platea al Festival di Sanremo e sia il popolo dei social network. E dopo il meraviglioso monologo, Tiziano Ferro si è anche esibito con “Alla mia età” e con il medley di “Non me lo so spiegare”/ “Ed ero contentissimo”/ “Per dirti ciao”. Ma andiamo subito a vedere che cosa è successo all’Ariston con Tiziano Ferro! Il monologo di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020 Un monologo che è partito direttamente dal fatto che tra una settimana Tiziano Ferro compirà quarant’anni. “Fra due settimane compio 40 anni. Per la prima volta ho sognato Dio e ho ... ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley Non me lo so spiegare-Ed ero contentissimo-… - trash_italiano : Amadeus che prova a far entrare 24 big in gara, Benigni, Alketa, Mika, Tiziano Ferro, 3785 pubblicità e 27 interruz… - HuffPostItalia : Fiorello: 'Tiziano Ferro mi ha scatenato contro l'odio. Non sono permaloso, sono stato male per gli insulti' -