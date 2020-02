Strage in Thailandia: soldato apre fuoco in centro commerciale, almeno 20 morti. E’ caccia all’uomo (Di sabato 8 febbraio 2020) E' salito a 20 il numero delle persone uccise da un militare identificato come sergente Jakraphanth Thomma, che ha aperto il fuoco a Korat, nella parte nordorientale della Thailandia. Lo riferisce il sito della Bbc, citanto il portavoce del ministero della Difesa thailandese, generale Kongcheep Tantravanich. Un precedente bilancio era di 12 morti e decine di feriti. Le forze dell'ordine stanno ancora dando la caccia all'uomo che ha compiuto la Strage in un centro commerciale.caption id="attachment 266232" align="alignright" width="300" Jakraphanth Thomma/captionSecondo quanto riferisce l'emittente britannica, Jakraphanth Thomma ha ucciso il suo comandante Anantharot Krasae prima di rubare delle armi dal campo militare di Suatham Phithak. Il sergente si è quindi recato nel centro della città ed è entrato in un complesso commerciale, dove si ritiene che sia attualmente ... ilfogliettone

