Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (3) (Di sabato 8 febbraio 2020) (Adnkronos) - Per quanto riguarda l'export, frenano le vendite dei manufatti made in Sicilia, comparto che conta nella regione oltre 31 mila imprese di cui il 58% artigiane. Nel dettaglio, negli ultimi nove mesi del 2019 la domanda estera di prodotti manifatturieri made in Sicilia mostra una pesante liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (3)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (2)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane'... -