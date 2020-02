Scozia-Inghilterra oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2020: orario d’inizio, programma, streaming (Di sabato 8 febbraio 2020) Una seconda giornata del Sei Nazioni con voglia di rivalsa sia per Scozia che per, soprattutto, l’Inghilterra: oggi in campo le due compagini, sconfitte all’esordio rispettivamente con Irlanda e Francia. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma completo della seconda gara della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’ora italiana della sfida. programma Scozia-Inghilterra SEI Nazioni rugby 2020 II giornata Sabato 8 febbraio Scozia v Inghilterra ore 17.45 Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

