Sci alpino, startlist e pettorali di partenza superG femminile Garmisch 2020: programma, orario e tv (Di sabato 8 febbraio 2020) Si concluderà domani, domenica 9 febbraio, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.15 si terrà il superGigante femminile, in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 9 FEBBRAIO Domenica 8 febbraio Ore 11.15: superGigante femminile Garmisch Partenkirchen Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1 Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport startlist superGIGANTE femminile Garmisch PARTENKIRCHEN 1 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic 2 297910 ... oasport

