Sanremo, le "follie" di Morgan all'ultimo Festival e i tentativi di farsi squalificare - (Di sabato 8 febbraio 2020) Francesca Galici Morgan è stato squalificato da Sanremo e anche Bugo ha pagato le conseguenze delle sue intemperanze, iniziate fin dal primo giorno di Festival tra offese alle donne e comportamenti borderline Sanremo sarebbe dovuto essere l'evento del riscatto per Morgan, che nell'ultimo anno è salito alle cronache solo per i problemi legati all'esproprio della sua casa. Artista universalmente riconosciuto e con una grande cultura musicale, Morgan si era unito in un sodalizio con il cantautore Bugo per presentare un brano valido per il Festival di Sanremo targato Amadeus, che li aveva poi invitati. Ma Morgan, probabilmente, non è in un momento della sua vita tale da poter affrontare un grande evento come Sanremo e le sue intemperanze e sregolatezze sono state chiare fin dai primi giorni in Riviera. Come ogni anno, l'intera programmazione di Rai1 cambia durante i giorni del ... ilgiornale

