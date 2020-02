Motocross, Tony Cairoli: “Sono al 60-65% della forma. A metà stagione sarò al top e mi divertirò” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tony Cairoli è pronto per tornare in pista! Il nove volte Campione del Mondo di Motocross parteciperà alla terza tappa degli Internazionali d’Italia che andrà in scena domani a Mantova, il siciliano monterà in sella a otto mesi dalla brutta caduta subita nel GP di Lettonia che lo aveva costretto a un’operazione chirurgica e a concludere la stagione con largo anticipo. Il 34enne ha parlato delle sue attuali condizioni fisiche in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Sto benino, l’infortunio è stato molto grave e sono ancora in fase di recupero per quanto riguarda la mobilità della spalla. Ci vogliono 6-7 mesi perché torni a posto, ecco perché ho saltato le prime gare degli Internazionali. Una però la voglio disputare: mi serve per vedere alcune cose in vista dell’inizio del Mondiale il 1° marzo in Gran Bretagna. Penso di essere al 60-65%. ... oasport

