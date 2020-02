Morgan accusa la Rai: "Niente sala per la conferenza, è censura" - (Di sabato 8 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Il cantante, squalificato da Sanremo con Bugo, ha accusato la Rai di averlo censurato. L'Ufficio Stampa: "Dall'artista non è arrivata alcuna richiesta" Continuano gli attacchi a distanza tra Morgan e Bugo dopo la loro eliminazione dal Festival di Sanremo. Ieri notte, nel backstage, secondo alcuni testimoni ci sarebbero stati spintoni, morsi e sputi tra i due cantanti che sono poi saliti sul palco dell'Ariston. E lì è accaduto l'imprevedibile. Morgan ha inziato a cantare e subito il pubblico si è accorto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. L'ex Bluvertigo aveva cambiato i primi versi del brano "Sincero" con parole che hanno mandato su tutte le furie il collega. Così Bugo, senza pensarci due volte, ha abbandonato il teatro, l'orchesta si è fermata e sono iniziati gli attacchi. Tra i due sono volate accuse e ognuno ha cercato di dare la sua ... ilgiornale

