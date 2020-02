Militare spara all’impazzata all’interno di un centro commerciale, in diretta Facebook. Almeno 12 morti [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Un giovane soldato thailandese entrato in un centro commerciale a Korat e ha aperto il fuoco, facendo molte vittime. Avrebbero perso la vita almeno 12 persone e ci sono numerosi feriti. Una vera strage quella accaduta in Thailandia, un soldato dell'esercito Tailandese ha prima ucciso un ufficiale dell'esercito in un campo di addrestamento, ha rubato un fuoristrada ed è fuggito. Ha commesso una carneficina. Stando a qanto ha riportato un giornale locale di Bankok, il Militare ha aperto prima il fuoco contro il comandante, passando poi ad altri soldati e ha finito di scaricare la sua pazzia contro i civili: L'attentatore ha iniziato la follia omicida in un campo di addrestamento dell'esercito tailandese prima di fuggire a bordo di un fuoristrada si da alla fuga vagando tra le strade di città Korat. E' stato inseguito da altri soldati, è riucito ad uccidere alcuni di loro e si è ... howtodofor

Corriere : Thailandia, militare spara in un centro commerciale: 12 morti - Corriere : Thailandia, militare spara in un centro commerciale: 12 morti - Affaritaliani : Thailandia, militare spara in un centro commerciale: 20 morti -