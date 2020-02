Mara Venier, paura a Sanremo: “Mi sono spaventata!”. Amadeus chiarisce (Di sabato 8 febbraio 2020) Finale Sanremo, Mara Venier fa una confessione ad Amadeus: “Mi sono spaventata” È stata presentata come la signora della domenica ed è la verità: Mara Venier a Sanremo è arrivata con grande disinvoltura, conquistando subito il centro del Teatro Ariston. Forte da una popolarità rafforzata dagli ultimi due anni da padrona di casa di Domenica In, Mara Venier ha fatto una rivelazione ad Amadeus, sostenendo di essersi spaventata durante la quarta serata del Festival di Sanremo per la caduta di Ghali: “Ho visto quello che è successo a Ghali. Mi sono spaventata”. In effetti è stata una entrata ad effetto che ha lasciato migliaia di spettatori letteralmente con il fiato sospeso e all’Ariston si sono udite urla di paura. Durante la finale di Sanremo Amadeus ha chiarito tutto dicendo a Mara Venier che a cadere dalle scale è stata una controfigura che indossava una ... lanostratv

trash_italiano : Mara Venier che va a sedersi perché sa già che altri 2 minuti ed avrebbe spoilerato il vincitore di #Sanremo2020 - _the_jackal : Ma è davvero Mara Venier o è il solito Fiorello con una parrucca? #Sanremo2020 - VanityFairIt : Mara Venier che scende le scale con le scarpe in mano per noi ha vinto già tutto. #Sanremo2020 #SanremoConVanity -