La difesa di Salvini sulla Gregoretti: nessun sequestro di migranti, a bordo erano al sicuro e protetti (Di sabato 8 febbraio 2020) La Gregoretti ha salvato i migranti col consenso di Matteo Salvini, intervenendo in acque maltesi. È inverosimile immaginare che un ministro voglia salvare delle persone per poi sequestrarle. nessun sequestro: a bordo erano al sicuro e protette. Lo sbarco era rallentato solo dalle trattative per la redistribuzione e per la doverosa verifica delle persone a bordo: è evidente l’interesse nazionale. E’ in sintesi, a quanto apprende l’Ansa, la linea difensiva di Salvini sulla vicenda Gregoretti.Il governo tedesco aveva fatto sapere che tre persone a bordo della Gregoretti erano soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Tutto il governo italiano era consapevole e quindi d’accordo. In questa fase si deve provare l’interesse pubblico ed era interesse pubblico sia la difesa dei confini sia la redistribuzione dei migranti. Questa ... huffingtonpost

matteosalvinimi : Articolo 52 della Costituzione. “La difesa della Patria è sacro dovere di ogni cittadino.” Chi lo spiega a quel giu… - MediasetTgcom24 : Gregoretti, la difesa di Salvini: 'Berlino segnalò rischi per la sicurezza' #gregoretti - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Gregoretti, la difesa di Salvini: 'Berlino segnalò rischi per la sicurezza' #gregoretti -