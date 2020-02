Inter-Milan, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 8 febbraio 2020) Inter-Milan è il posticipo serale della domenica della ventitreesima giornata di Serie A e anche la partita più attesa, si gioca alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Inter – Milan domenica ore 20:45 L’Inter si appresta a giocare il derby contro il Milan con un vantaggio di ben 19 punti sui rossoneri, ma la partita è destinata a essere più equilibrata di quello che lascerebbe intendere la classifica. Se si considera infatti la classifica del 2020, il Milan sarebbe quarto con 11 punti mentre l’Inter quinta a quota 9. Inoltre il Milan ha vinto tutte le tre partite di campionato in cui il nuovo acquisto Zlatan Ibrahimovic è partito titolare. Senza lo svedese in campo, nello scorso turno non è riuscito ad andare oltre il pareggio 1-1 contro il Verona. Stavolta Ibrahimovic sarà regolarmente in campo, mentre ... ilveggente

Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - Gazzetta_it : #InterMilan, lo #spread dei #fatturati più alto della storia: +159 milioni per i nerazzurri. Fino al 2016 i rossone… - SkySport : ?? Verso il #DerbyMilano ?? #Inter ?? #Milan ? All’andata vinsero i nerazzurri 2-0 ?? Come finirà domenica sera? ?… -