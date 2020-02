Il vincitore di Sanremo 2020, ultimi pronostici prima della finale (Di sabato 8 febbraio 2020) Il vincitore di Sanremo 2020 verrà annunciato stasera in diretta su Rai1 nel corso della finale del Festival numero 70. Sabato 8 febbraio si chiuderà l'edizione 2020 della kermesse canora dedicata alla musica italiana che porterà con sé un nuovo vincitore. Il trionfatore dei Big dell'edizione numero 70 raccoglierà il testimone da Mahmood, vincitore dello scorso anno con la canzone Soldi. I Campioni in gara erano 24 ma sono poi diventati 23 nella serata di venerdì 7 febbraio dopo la squalifica di Bugo e Morgan che nella finale di Sanremo 2020 non si esibiranno, neanche fuori gara. Il direttore artistico Amadeus conferma dunque che saranno votabili solo 23 dei 24 Campioni del Festival di Sanremo 2020: tra loro si nasconde il vincitore. Quando all'annuncio ufficiale in diretta su Rai1 mancano ormai poche ore, vediamo gli ultimi pronostici sul Festival. Se tra le Nuove ... optimaitalia

