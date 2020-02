I tifosi dell’Hellas Verona e quel logo di Hitler sui loro berretti: in 8 a rischio Daspo (Di sabato 8 febbraio 2020) I tifosi dell’Hellas Verona e il logo di Hitler sui berretti: in 8 a rischio Daspo I tifosi dell’Hellas Verona ci sono ricascati: questa volta a scatenare la bufera sono una serie di berretti, indossati dagli ultras all’ingresso dello stadio Dall’Ara di Bologna prima della partita dello scorso 19 gennaio, con raffigurato un logo con Adolf Hitler stilizzato e l’emblema del club scaligero al posto dei celebri baffi del dittatore tedesco. A dare la notizia è il giornale online L’Arena, che ha raccontato che sono otto i tifosi del Verona finiti nell’occhio del ciclone. Adesso rischiano un Daspo – cioè l’impossibilità di entrare negli stadi per un certo lasso di tempo – e soprattutto una denuncia per violazione della Legge Mancino, quella che sanziona ogni slogan e riferimento all’ideologia nazifascista. Nell’occasione ... tpi

