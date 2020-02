Gattuso: “Non ho nulla contro Meret, il problema è che tutti e tre i portieri sono forti” (Di sabato 8 febbraio 2020) In conferenza stampa pre Napoli-Lecce a Rino Gattuso è stato chiesto il motivo dell’alternanza tra i pali tra Ospina e Meret. Del friulano il tecnico ha detto: “Da quando sono arrivato sembra che ce l’abbia con Meret ad ascoltare voi. In passato Meret aveva giocato il 60% delle partite e Ospina il 40. L’unico problema è che Giuntoli e il presidente hanno comprato i tre portieri forti. E’ un giocatore forte, importante, in questo momento però c’è pure un altro forte e anche il terzo. Per questo faccio le scelte, per il bene della squadra”. L'articolo Gattuso: “Non ho nulla contro Meret, il problema è che tutti e tre i portieri sono forti” ilNapolista. ilnapolista

