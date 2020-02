Ascolti tv per la quarta serata di Sanremo 2020: 9.5 milioni di spettatori e il 53.3% di share (Di sabato 8 febbraio 2020) Venerdì 7 febbraio, Rai1 ha trasmesso la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Una puntata scoppiettante durante la quale è stato proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Leo Gassman. Nel corso della serata, Morgan e Bugo sono stati squalificati, mentre Fiorello e Tiziano Ferro hanno seppellito l'ascia di guerra con un bacio. fanpage

LaPresse_news : Sanremo, ascolti: 9,5 milioni per quarta serata, 53,3% share - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Ancora ascolti record per #sanremo2020, lo scorso anno 9.5 mil con il 46,1%. Amadeus fa 7 punti in più di Baglioni, stessi… - jan_novantuno : RT @GiusCandela: Ancora ascolti record per #sanremo2020, lo scorso anno 9.5 mil con il 46,1%. Amadeus fa 7 punti in più di Baglioni, stessi… -