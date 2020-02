Ascolti Sanremo: tutti i dati auditel delle finali (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2019 Ultima serata per il Festival di Sanremo 2020, che chiude una trionfale edizione condotta da Amadeus. Gli Ascolti hanno parlato chiaro e a favore di questo 70° Festival. Ci sarà anche la ciliegina finale sulla torta? In attesa del verdetto, ecco tutti i numeri delle finali. Ascolti Sanremo: le finali degli ultimi dieci Festival Ripercorriamo la storia auditel della serata finale del Festival della Canzone Italiana nel decennio che si è appena concluso (2010/2019), dall’edizione più recente a quella più lontana. Sanremo 2019 Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio Spettatori: 10.622.000 Share: 56.50% Programma più seguito sulle altre reti: Com’è bello far l’amore (Canale 5, 1.377.000 – 5.80%) Sanremo 2018 Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino Spettatori: 12.125.000 Share: 58.30% Programma più ... davidemaggio

