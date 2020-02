Arrestato in Egitto uno studente dell’Università di Bologna (Di sabato 8 febbraio 2020) Uno studente dell’Università di Bologna è stato Arrestato in Egitto. Ignoti i capi di accusa. La denuncia dei familiari. IL CAIRO (Egitto) – Uno studente dell’Università di Bologna è stato Arrestato in Egitto. Si tratta di un ricercatore e attivista locale che si è trasferito negli ultimi mesi in Italia per frequentare un master. Il ritorno in patria, per trascorrere un periodo di vacanza, si è concluso con il fermo della polizia. Non sono noti i capi di accusa con i familiari che hanno denunciato la vicenda. I parenti hanno detto di aver perso i contatti con lui dalla notte di giovedì 6 febbraio. L’unica telefonata è stata fatta nelle ore scorse con il giovane che ha confermato il fermo. Non si conoscono i capi di accusa Come riferito da Amnesty, il fermo è scattato subito dopo il suo arrivo in Egitto. I capi di accusa non si conoscono ma per il ... newsmondo

