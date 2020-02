Alfonso Signorini ricorda commosso i genitori e l’addio alla mamma (Di sabato 8 febbraio 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo e Silvia Toffanin per il sabato pomeriggio di Canale 5. Ad aprire le danze è Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del Grande Fratello Vip e direttore di Chi. Un’intervista delicatissima, che ha toccato temi profondi della vita di Signorni, dal rapporto con i genitori a quello con la Chiesa, ma soprattutto con Silvia Toffanin, la quale ha dedicato al direttore un video tributo sulla sua vita e il suo rapporto prestandosi in prima persona. Il rapporto con Silvia Toffanin Tra i due i rapporti sono strettissimi, per lui la Toffanin, come Maria De Filippi è una conduttrice esemplare, dalla quale ha imparato tanto e con la quale si scambia consigli proprio per la conduzione del GF: “Per me tu rappresenti una persona ferma e con i piedi ben saldi a terra” ha detto il conduttore. I due hanno rivissuto i momenti della carriera che ... thesocialpost

