Al GF Vip il confronto tra Serena Enardu e Miriana Trevisan, le anticipazioni di Signorini a Verissimo (Di sabato 8 febbraio 2020) Nella puntata di lunedì 10 febbraio 2020 al Gf Vip vedremo un faccia a faccia tra Serena Enardu e Miriana Trevisan? Sembra proprio di sì in base alle anticipazioni di Alfonso Signorini ospite oggi a Verissimo. Molti adorano la coppia Pago – Serena Enardu ma tanti altri non li sopportano insieme perché credono che l’ex tronista sia solo desiderosa di visibilità. Abbiamo seguito in tanti Temptation Island Vip e l’addio tra i due e adesso è così strano per il pubblico vederli insieme al Grande Fratello Vip. Ben più strano per chi Pago lo conosce davvero, prima tra tutti la sua ex moglie. Miriana Trevisan è già entrata una volta nella casa per supportare il cantante ma questa volta il suo ingresso sarebbe contro Serena. L’ex ragazza di Non è la Rai è sempre rimasta in disparte nel rapporto tra il papà di suo figlio e la sua nuova compagna ma adesso ha qualcosa da dire. Miriana Trevisan AL ... ultimenotizieflash

