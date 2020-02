Vittorio Feltri ‘difende’ l’odio: «È il motore del mondo» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Poche settimane fa, era il 19 dicembre del 2019, Vittorio Feltri su Twitter aveva rivendicato la legittimità di odiare. Oggi, a distanza di quasi due mesi, il direttore di Libero ribadisce questo concetto sottolineando come questo sentimento, che poi definisce acredine (anche se il termine è riduttivo), sia il «motore del mondo» fin dagli albori della storia dell’essere umano. Il concetto è stato articolato attorno all’intervista rilasciata giovedì dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a La Repubblica. LEGGI ANCHE > «Odiare è lecito, non è un reato». Vittorio Feltri dixit, mentre a Milano c’è la marcia per Liliana Segre Secondo Vittorio Feltri, dunque, non si tratta di un malcostume da censurare perché vanno condannati solamente i gesti concreti di violenza e non l’uso di un vocabolario. Il tutto non sottolineando come i proclami a base di parole al ... giornalettismo

tvdellosport : ??| Lo sfogo di #Commisso? ?? Questo il pensiero del Direttore di #Libero Vittorio #Feltri! ???? #Sportitalia - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Dopo aver detto che 'odiare è legittimo', Vittorio #Feltri scrive su #Libero che l'odio 'è il motore del mondo' e che l… - VirginiaPanzeri : RT @giornalettismo: Dopo aver detto che 'odiare è legittimo', Vittorio #Feltri scrive su #Libero che l'odio 'è il motore del mondo' e che l… -