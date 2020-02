Vende auto senza passaggio ai clandestini: beccato da Striscia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno – Striscia la Notizia continua a fare inchieste nella provincia di Caserta. Questa volta, Luca Abete ha scoperto che a Castelvolturno c’è un giro di auto che vengono vendute a immigrati clandestini senza permesso di soggiorno, grazie all’utilizzo di prestanome. Nel video, il complice di Abete si finge interessato all’acquisto di una vettura per darla agli extracomunitari e non doverli più scarrozzare avanti e indietro dal “posto di lavoro”, che poi sarebbero le campagne dove gli immigrati vengono sfruttati a nero e sottopagati. Il venditore risponde che per 400 euro può avere l’auto senza passaggio di proprietà e che, in caso di problemi con la polizia o le forze dell’ordine, basta farsela sequestrare perchè il veicolo è intestato a suo cugino “uno tranquillo che non ha problemi“. Il ... anteprima24

