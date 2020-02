Rita Dalla Chiesa figlia del Generale Alberto “Matteo Salvini è stato l’unico a omaggiare papà, le sardine…erano in piazza a bere la birra!” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rita Della Chiesa è rimasta molto amareggiata per il comportamento del movimento delle Sardine a Palermo. Nessuno del movimento si è ricordato del padre, il Generale dell’esercito Alberto della Chiesa, uomo di stato che sconfisse le Brigate Rosse, ma fu ucciso proprio a Palermo Dalla mafia. l’unico a ricordare un uomo che è morto per difendere la propria patria è stato Matteo Savini. Il leader della Lega, subito dopo una convention di partito tenutasi a Palermo è andato omaggiare la lapide di Carlo Alberto della Chiesa. A ricordare il gesto del leader del Carroccio è stata la stessa Rita Della Chiesa con un Tweet: “L’unico politico che sia andato a salutare il commissariato di polizia e la lapide di mio padre è stato Matteo Salvini. Mentre le sardine ballavano e bevevano la birra in piazza…”. Il Generale Alberto della Chiesa fu vittima di un ... baritalianews

