Riforma prescrizione | Renzi dice no e il governo trema | “Vogliono cacciarci? Ce lo dicano”

Prescrizione - accordo M5s-Pd-Leu. Bonafede : “Italia Viva si prenderà le sue responsabilità. Lunedì il via alla Riforma del processo penale” : Pd, 5 stelle e Liberi e Uguali d’accordo sul cosiddetto lodo Conte bis: prevede meccanismi diversi tra assolti e condannati e lo stop definitivo della Prescrizione dopo la seconda condanna. Si valuta un decreto legge, mentre la prossima settimana il ddl delega per velocizzare i processi sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Italia Viva conferma il no. Il Guardasigilli: “Viene il momento in cui si deve accettare che ci sono tre ...

Il governo Conte rischia davvero di cadere sulla Riforma della prescrizione? : La maggioranza esce spaccata dal vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione. Renzi...

Prescrizione - Verini (Pd) : “La Riforma Bonafede cambierà. Da Italia Viva comportamento inaccettabile e grave” : “Italia Viva è rimasta incomprensibilmente ferma e rigida nelle sue posizioni sulla Prescrizione. Non c’è stata una contestazione nel merito: loro hanno detto ‘prendere o lasciare’, noi invece abbiamo ritenuto responsabilmente di dire sì a una soluzione accettabile, al di là delle manovre dei partiti per finalità poco chiare. Ognuno poi si prenderà le sue responsabilità in Parlamento”, dice Walter Verini, responsabile giustizia del Pd. Che ...

Prescrizione : Bonafede - lunedì Riforma processo penale in Cdm : Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Alla fine di questo vertice ci sono tre forze politiche che si sono trovate d’accordo, lunedì ci sarà un Cdm straordinario sulla riforma del processo penale, per abbreviarne i tempi. E’ quello che aspettavamo da tempo, lunedì verrà approvato il disegno di legge delega in Cdm, e finalmente si parte con la riforma per abbreviare i tempi”. Lo ha detto il ministro Alfonso Bonafede, al ...

Prescrizione - via al vertice : Conte prova a mediare. Muro di Italia viva : “Rinviare la Riforma”. Grasso : “Cercano visibilità” : È cominciato con due ore di ritardo l’ultimo vertice sulla giustizia. Subito dopo il Consiglio dei ministri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha radunato la forze di maggioranza per provare a sciogliere il nodo che si è creato sulla Prescrizione. Presenti al summit oltre al premier e al guardasigilli Alfonso Bonafede, il sottosegretario alla Giustizia del M5s, Vittorio Ferraresi. Per il Pd il capo delegazione al governo, Dario ...

Prescrizione - Bonafede replica a Renzi : “Nessuna trattativa - porto la Riforma in Cdm” : E’ scontro tra Renzi e Bonafede sulla Prescrizione. Il ministro: “porto la riforma in Cdm. Io lavoro, gli altri minacciano”. ROMA – E’ scontro tra Renzi e Bonafede sulla Prescrizione. Le parole dell’ex premier non sono piaciute al Guardiasigilli che ha immediatamente replicato con altrettante dichiarazioni molto dure: “C‘è chi minaccia, io lavoro. Siamo in maggioranza ma da alcuni vedo toni che ...

Andrea Orlando : "Se si rinvia la Riforma della prescrizione siamo più contenti" : “Noi lo avevamo proposto ma avevamo capito che Bonafede era contrario” al rinvio della riforma della prescrizione, “ma se si fa il rinvio siamo i più contenti del mondo”, sono le parole di Andrea Orlando, vicesegretario Pd. L’ex Guardasigilli, predecessore di Bonafede, spiega: “Perché un rinvio ci darebbe modo di affrontare con più calma la riforma del processo penale”. A chi gli ...

Prescrizione - Bonafede durissimo contro Renzi : «C’è chi lavora e chi minaccia. Riforma entro 10 giorni» : È botta e risposta sulla Riforma della Prescrizione tra Matteo Renzi e il ministro della Giustizia del M5s, Alfonso Bonafede. Dopo l’ultima intervista del fondatore di Italia viva che annunciava battaglia in aula contro il provvedimento del governo, il ministro grillino ha risposto a muso duro: «Sulla Prescrizione non mi sono mai sottratto al dibattito», ma «i cittadini devono sapere che c’è una maggioranza che lavora. Questo ...

Prescrizione : il confronto sulla Riforma ridotto a corrida da Renzi - penalisti e falsi garantisti : Dal palco di Cinecittà, location ideale per uno spettacolare ultimatum, Matteo Renzi rivolto alla sua platea di fedelissimi ha scandito con tono roboante queste parole: “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla Prescrizione. Patti chiari e amicizia lunga, senza di noi non avete i voti al Senato e forse nemmeno alla Camera. Tra la barbarie e la civiltà noi stiamo con la civiltà”. ...

Prescrizione - per Renzi non ci sono i numeri in Parlamento per Riforma Bonafede : “Dovranno cedere” : In questo Parlamento i grillini non hanno i numeri e nel prossimo ne avranno ancora meno. In un modo o nell’altro fermeremo questa legge. Credo senza ricorrere alla mozione di sfiducia: molleranno prima. Non si tratta di abbracciare Forza Italia, ma di abbracciare lo stato di diritto, il garantismo, la civiltà giuridica messa in discussione dal giustizialismo dei grillini. Curioso destino: il partito dell’avvocato del popolo contestato ...

Prescrizione - l’ex magistrato Turone : “In corso c’è scontro tra tifoserie. La Riforma scoraggia tecniche dilatorie - sperimentarla laicamente” : Pubblichiamo l’intervento sulla riforma della Prescrizione dell’ex magistrato Giuliano Turone, già giudice istruttore a Milano tra il 1970 e il 1987, procuratore aggiunto nel capoluogo lombardo e poi consigliere della Cassazione. A Milano si è occupato, tra le altre cose, delle indagini che portarono all’arresto del boss Luciano Liggio e dell’inchiesta sull’omicidio di Giorgio Ambrosoli, ottenendo la condanna di ...

Prescrizione - Lombardia approva una mozione per chiedere di cancellare la Riforma : renziani votano con Forza Italia. Pd non vota contro : Dopo la Sicilia anche la Lombardia si scaglia contro la riforma della Prescrizione. Dopo che il gruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana ha annunciato di voler chiedere un referendum per abrogare la norma, adesso è il Consiglio regionale della Lombardia che scende in campo. Il partito di Silvio Berlusconi ha presentato una mozione al Pirellone che chiede al presidente della Regione e alla giunta di attivarsi affinché la ...

Prescrizione : cos’è - cosa prevede la Riforma e perché è oggetto di dibattito : Prescrizione è uno dei termini al centro del dibattito nell’era del governo giallo-rosso. Ma di cosa si tratta e perché ha infiammato l’arena politica nazionale, sullo sfondo di un’accesa protesta da parte di avvocati e opposizioni? Vediamo l’istituto giuridico nel dettaglio e tutti i nodi venuti al pettine della riforma Bonafede (che fa storcere il naso a molti con l’idea di sospensione dei termini dopo il primo grado di ...

Prescrizione - Riforma Bonafede fa traballare la maggioranza. Renzi : “Pronti a votare contro” : Matteo Renzi avverte il ministro della Giustizia Bonafede: "Fermati finche sei in tempo, perché noi votiamo contro la follia che avete fatto. Fermatevi finche siete in tempo: patti chiari, amicizia lunga. E non avete i numeri senza di noi al Senato e forse neanche alla Camera". Il Guardasigilli: "Non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti".Continua a leggere