PlayStation 5 | in arrivo la nuova console Sony

La nuova PlayStation 5 è in dirittura d'arrivo. La console, destinata a prendere il posto di PS4 a sette anni dal suo lancio, è praticamente pronta ad essere svelata. Dopo le numerose indiscrezioni che Sony ha rilasciato nel corso del 2019, abbiamo avuto conferme sul logo, su una bozza di scheda tecnica e sul nuovo controller destinato a cambiare il nostro modo di giocare. A tal punto da farci ipotizzare che ogni evento Sony potesse essere quello giusto per il lancio: prima al CES di Las Vegas a gennaio, poi per il PlayStation Experience di febbraio e ora, ipoteticamente, nel corso della prossima primavera. Quel che è certo è che PlayStation 5 sarà sugli scaffali in tempo per Natale 2020, in un botta e risposta a distanza con Microsoft che, nel frattempo, avrà tolto i veli alla sua Xbox Series X di nuova generazione.

Presentazione PS5 all’Experience PlayStation ? Nuovo evento in arrivo per Sony : Dov'è PS5? Come sarà fatta? E quanto costerà? Queste sono chiaramente le principali domande che i fan di casa Sony si pongono ormai da diversi mesi. Domande che allo stato attuale non hanno una risposta concreta, vista l'assenza di qualsivoglia responso da parte dei vertici della compagnia nipponica. A distanza di meno di un anno dalla sua release, dell'hardware di nuova generazione si sa sostanzialmente molto poco. Il publisher deve ...

Darwin Project - il battle royale free to play in arrivo su PlayStation 4 : Darwin Project , il battle royale free to play in arrivo su play station 4 Tra i tanti battle royale che sbarcano sulla varie piattaforme, tra console e PC, alcuni portano novità altri sanno di già visto. Altri ancora si adattano alle tendenze del momento come il titolo che andremo a descrivere ora, dove si vuole rendere partecipe anche il pubblico. Diamo il via allo spettacolo Darwin Project è un titolo multigiocatore free to play ...

Maneater è in arrivo il 22 Maggio 2020 su PlayStation 4 - Xbox One e PC : Il publisher e sviluppatoreTripwire Interactive è entusiasta di annunciare la partnership con Koch Media / Deep Silver per portare Maneater , l’attesissimo action-RPG nei quali giocherai nei panni di uno squalo (aka ShARkPG), su tutte le Maggio ri piattaforme. L’uscita è prevista per il 22 Maggio , 2020 per PlayStation ®4, Xbox One e PC (su Epic Games Store) e più avanti nel corso del 2020 anche su Nintendo ...

E’ in arrivo il Natale di PlayStation : Trova il regalo perfetto per festeggiare un Natale unico, in compagnia di PlayStation Il Natale è sempre più vicino e PlayStation ha deciso di celebrare le festività proponendo imperdibili offerte. A partire da oggi e fino al 24 dicembre, infatti, sarà possibile godere di sconti su PlayStation ®4 (PS4™), PlayStation ®4 Pro (PS4™Pro) e PlayStation ®VR ...

Titanfall 2 e Monster Energy Supercross tra i giochi di dicembre in arrivo su PlayStation Plus : Sembra che la line-up di PlayStation Plus per dicembre sia stata svelata. Il sito web ufficiale polacco di PlayStation aveva precedentemente rivelato due giochi in arrivo per i membri di PlayStation Plus a dicembre . Il post è stato apparentemente eliminato, ma ora abbiamo la conferma ufficiale.Secondo quanto pubblicato dall'account Twitter di PlayStation UK, i giochi gratuiti di dicembre sono Titanfall 2 e Monster Energy Supercross - The ...

PlayStation : nuovo titolo su Crash Bandicoot in arrivo l'anno prossimo? : Crash Bandicoot ha riscosso un grande successo con il suo ritorno su console di attuale generazione, sotto forma di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy e Crash Team Racing: Nitro-Fueled.Ebbene, i dati di vendita devono essere stati particolarmente incoraggianti da convincere Activision a ritornare sul brand e proporre un nuovo capitolo, probabilmente in arrivo già il prossimo anno, almeno stando a quanto si vocifera in rete.Si tratta infatti di una ...

