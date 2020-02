"L'obiettivo delle parole di Graviano non è Berlusconi". Intervista a Claudio Fava (Di venerdì 7 febbraio 2020) Perché parla adesso Giuseppe Graviano? E, soprattutto, a chi si sta rivolgendo, a chi sta lanciando il suo messaggio? Per Claudio Fava sono queste le domande a cui bisogna rispondere, o meglio, a cui il boss delle stragi deve dare una risposta. Solo dopo, le dichiarazioni come quella fatta oggi sui presunti incontri - tre, sostiene - avuti con Silvio Berlusconi ormai tanti decenni fa potranno essere prese in considerazione. “Graviano dice che non si fida dei magistrati. Io non mi fido di Graviano”, sostiene il presidente dell’Ars siciliana parlando con HuffPost. “La giustizia non è un mercato. La verità è tale o non è”, tuona Fava, che si chiede chi sia il vero obiettivo delle parole del boss. “Non credo proprio sia Berlusconi”, aggiunge.Graviano ha dichiarato di aver visto per tre volte, quando era latitante, ... huffingtonpost

