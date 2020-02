Levante e Diodato ex fidanzati ora si sfidano sul palco di Sanremo 2020. Ma…… (Di venerdì 7 febbraio 2020) Diodato e Levante, ex fidanzati, dopo la rottura si ritrovano sul palco di Sanremo Diodato e Levante si ritrovano sul palcoscenico di Sanremo 2020, dopo essersi lasciati. I due ex fidanzati sono in gara tra i 24 Big del teatro Ariston. I due sono saliti insieme sul palco nella stessa serata, almeno fino ad ora. Ieri sera, Levante ha fatto la sua performance ed è stata molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti. Invece, nella prima serata è stata la volta del cantante che ha potuto esprimere tutto il suo talento. La cantautrice siciliana Levante ha avuto la fortuna di esibirsi dopo il tuo ex fidanzato. Quello che è certo, è che tra i due, i rapporti sono un po’ particolari. Sono stati insieme per circa 3 anni e adesso, invece, non si capisce quale sia il motivo di questa rottura. Diodato e la presunta dedica alla sua ex Levante e Diodato si sono incontrati sul palcoscenico ... kontrokultura

IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… - IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 stasera Jannacci Rancore Angi Gabbani Gualazzi Anastasio Pinguini Elodie Riki… - rtl1025 : ??Ordine di uscita quarta serata: Jannacci Rancore Giordana Gabbani Gualazzi Anastasio Pinguini Elodie Riki Dioda… -