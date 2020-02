La Spagna di Sanchez tenta di risolvere il conflitto catalano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non é un vero e proprio ritorno alla normalità dei rapporti fra lo Stato ed una Regione Autonoma ma la lunga frattura generata dal cosiddetto “processo” di scollegamento dallo Stato degli indipendentisti catalani sta conoscendo una nuova fase di ridefinizione dei rapporti formali e di avvio almeno di un tentativo di ricomporre il quadro del conflitto sul piano politico, attraverso una piattaforma di dialogo.Con il varo del Governo a guida socialista, la cui tenuta dipende dall’astensione parlamentare dei partiti autonomisti regionali e degli indipendenti catalani di Esquerra Repubblicana, la priorità é stata data al tentativo di riavvicinare le posizioni politiche offrendo al separatismo non soltanto la legittimità politica che i popolari hanno sempre negato ma una via di uscita compatibile con l’attuale cornice costituzionale ... huffingtonpost

