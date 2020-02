La prescrizione e l’esito dei processi penali in primo grado (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle hanno trovato un punto di mediazione: la prescrizione sarà bloccata dopo una condanna in primo grado. Ma in caso di assoluzione in secondo la prescrizione viene recuperata. Ma Italia Viva rifiuta mediazioni e chiede il rinvio di un anno, a gennaio 2021, della legge Bonafede. E vogliono riproporre, passati sei mesi come prevede il regolamento, la legge del forzista Enrico Costa che il 24 febbraio andrà in aula alla Camera e che cancella del tutto la prescrizione di Bonafede. Qualora venisse bocciata quel giorno, nonostante i voti del centrodestra e dei renziani e, secondo Costa, anche di dissidenti del Pd, sarebbe lo stesso Renzi a rimetterla in pista sei mesi dopo per cancellare l’odiata prescrizione. Il Sole 24 Ore pubblica oggi una tabella che riassume l’esito dei processi penali in primo grado: l’esito dei processi penali in primo ... nextquotidiano

