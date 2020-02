Incidente stradale a Trento, scontro frontale tra due auto: feriti 6 ragazzi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bruttissimo Incidente stradale alle porte di Trento nella serata di giovedì 6 febbraio: un gruppo di 6 ragazzi (cinque ragazze e un ragazzo) è rimasto ferito. Da quanto si apprende i giovani avrebbero tutti un’età compresa tra i 22 e i 25 anni. Alcuni, inoltre, sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere e per estrarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Per tutti, comunque, è scattato il ricovero in ospedale. Incidente stradale Trento, la situazione Sei ragazzi, tra i quali un ragazzo e cinque ragazze, sono rimasti gravemente feriti dopo un terribile Incidente stradale avvenuto a Trento. Nella serata di giovedì 6 febbraio due auto si sono scontrate frontalmente sulla statale 43 della Val di Non, nel territorio di Mezzolombardo. L’impatto è stato fortissimo e i due mezzi sono usciti distrutti dal sinistro. Inoltre, alcuni ragazzi sono rimasti incastrati tra le ... notizie

emergenzavvf : C'è da rimuovere un'automobile...al banco frigo! Intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (V… - ramella_f : @dariodivico Questo è indubbio (e benvenuto, seppur a caro prezzo per i contribuenti). Ma è cosa diversa dal 'cambi… - EdgeOfEurope : Ciao @repubblica cos'è questo? E morto in ospedale sabato scorso dopo un incidente stradale. -