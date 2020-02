In un poster lo Xiaomi Mi 10: il design può dirsi del tutto svelato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si va verso la conferma del design degli Xiaomi Mi 10, grazie ad un poster trapelato e portato alla nostra attenzione da 'indiashopps.com'. Ormai è assodato che il prossimo top di gamma cinese monti un sistema di fotocamera quadruplo, uno schermo punch-hole con fotocamera frontale al suo interno, delle curvature laterali ben evidenti e disponibilità nelle colorazioni blue e verde. Nel poster si far riferimento al processore Snapdragon 865, che dovrebbe costituire il cuore pulsante degli Xiaomi Mi 10, agli altoparlanti stereo, al sensore principale da 108MP della fotocamera con zoom 50x e la nuovissima RAM LPDDR5 che proprio in queste ore il CEO ha confermato (ve ne abbiamo parlato più ampiamente in questo articolo di qualche ora fa). Gli Xiaomi Mi 10 potrebbero essere presentati il prossimo 13 febbraio alle ore 14 locali, a distanza di 2 giorni dal lancio dei Samsung Galaxy S20. ... optimaitalia

