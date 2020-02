Il vento tra i salici: Julian Fellowes scriverà la sceneggiatura (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il creatore di Downton Abbey Julian Fellowes si occuperà della sceneggiatura dell'adattamento de Il vento tra i salici. Sarà Julian Fellowes, il creatore della serie Downton Abbey, a scrivere la sceneggiatura dell'adattamento de Il vento Tra i salici; il classico racconto di Kenneth Grahame diventerà un film diretto da Ray Griggs e le cui riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda, negli spazi degli Stone Street Studios di Peter Jackson a Wallington. Il ventro tra i salici potrà inoltre contare sugli effetti speciali di WETA Digital che porterà in vita i personaggi al centro della storia, mentre Skywalker Sound si occuperà del sonoro. Le riprese inizieranno nei prossimi mesi e attualmente si stanno scegliendo gli interpreti per i vari ... movieplayer

TrafficoA : Lacedonia-Canosa - Vento Forte A16 Napoli-Canosa Vento Forte tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto - TrafficoA : Termoli Molise-Taranto - Vento Forte A14 Pescara-Taranto Vento Forte tra Termoli e Taranto Nord - xzkxzj : RT @ILPOETADITALIA: Profumi d'autunno, tra le foglie che carezzano i tuoi sospiri, mentre una lacrima vola nel vento e il cuore palpita di… -