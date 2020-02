"I cinesi non sono untori, no ai voti sulla loro pelle", dice il governatore Zaia (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Abbiamo chiesto di valutare la possibilità di un isolamento volontario di 2 settimane per i ragazzi in età scolare, di qualunque nazionalità, italiani compresi, che tornassero dalle zone infette, nemmeno da tutta la Cina, prima di entrare in classe”. In un'intervista a La Stampa il governatore de Veneto Luca Zaia dice chiaro e tondo che non ci sta che sia passata “'idea di quattro rozzi localisti che volevano fare un po'di voti sulla pelle dei cinesi” e che invece la proposta sua e di altri tre colleghi presidenti di Regione nel Nord, formalizzata con una lettera al governo, “era una proposta di semplice buon senso”. Basta leggere, “ma sul serio, la lettera dice Zaia, che personalmente non intende far cadere la questione degli studenti a rischio di coronavirus, però al tempo stesso è anche molto dispiaciuto che sia passato un messaggio che ritiene “sbagliato”. Tuttavia, nel frattempo, ... agi

Agenzia_Ansa : Secondo i media cinesi, il medico eroe che per primo aveva dato l'allarme sul #coronavirus, non è ancora morto ma s… - matteograndi : La D’Urso sta facendo un’intera trasmissione su presunti casi sospetti di Coronavirus su cittadini cinesi. Sensazi… - chetempochefa : 'Questi allarmi continui non sono necessari: bisogna basarsi solo sui casi confermati ed è davvero odiosa questa di… -