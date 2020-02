Gusti.a.Mo20: l’edizione 2020 dedicata alla storia del cibo modenese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sarà dedicata alla storia del cibo modenese l’edizione di Gusti.a.Mo20, la manifestazione organizzata da Piacere Modena in collaborazione con il Comune di Modena e con il patrocinio della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Modena, che viene presentata in anteprima alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni al connubio tra cibo, cultura e territorio (2016), tra cibo e arte (2017), tra cibo e motori (2018) e cibo e musica(2019), quest’anno l’elemento di eccellenza da valorizzare è proprio la storicità delle produzioni e il ruolo del cibo nella storia. Elemento che rappresenterà altresì il filo conduttore su cui si svolgeranno tutte le iniziative in programma per il fine settimana più gustoso dell’anno nella Food Valley per eccellenza: con 24 prodotti a denominazione di ... meteoweb.eu

Gusti Mo20 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gusti Mo20