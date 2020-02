Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata tradita? Documento ‘choc’ da Barbara D’Urso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Elia, inquilina del Grande Fratello Vip 2020, è stata tradita dal fidanzato? Barbara D’Urso annuncia di aver ricevuto nella consueta “busta choc” un video che rappresenterebbe una prova schiacciante. Durante l’ultima puntata, la showgirl reclusa nella casa più spiata d’Italia aveva visto le foto del fidanzato in compagnia dell’ex, sorella di Asia Argento. L’uomo, che ha partecipato a una puntata del reality e baciato appassionatamente la Elia, sarà a “Live non è la D’Urso” domenica sera e si sottoporrà alla macchina della verità. Nel corso della puntata di “Pomeriggio 5” la conduttrice ha rilasciato anche altre anticipazioni: «Ci sono parecchi ospiti che non vi posso ancora annunciare, domenica sera succederà di tutto. Nina Moric ha accettato di far analizzare le foto dei lividi dagli esperti chirurghi ... newscronaca.myblog

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP -