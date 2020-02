Giappone. Coronavirus, 61 casi su nave

casi di positività al Coronavirus registrati sulla nave da crociera "Diamond princess" della "Carnival Japan" in quarantena nella baia di Yokohama, al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c'erano italiani tra i primi 20 trovati positivi.(Di venerdì 7 febbraio 2020) Salgono a 61 idi positività alregistrati sullada crociera "Diamond princess" della "Carnival Japan" in quarantena nella baia di Yokohama, al largo del. Lo rendono noto i media locali. A bordo dellaci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c'erano italiani tra i primi 20 trovati positivi.(Di venerdì 7 febbraio 2020)

