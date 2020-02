George Stinney la storia di un 14enne nel braccio della morte (Di venerdì 7 febbraio 2020) George Stinney, nato nella Carolina del Sud nel 1929, a soli quattordici anni fu giustiziato alla sedia elettrica perché accusato di omicidio di primo grado. Le bambine in questione sono Betty June di undici anni e Mary Emma Thames di sette anni, ma fu una condanna ingiusta. Nel 1944 fu emessa una condanna di morte per George. Una camera di consiglio si riunì e dopo appena 10 minuti e un processo durato un solo giorno, da una giuria di soli bianchi, fu emessa la sentenza. L’arresto avvenne in casa sua e l’interrogatorio fu fatto senza la presenza di un avvocato. Tuttavia non c’è nessun documento scritto che attesta la sua dichiarazione, quindi si sospetta che la confessione in realtà gli sia stata estorta . Gli è stato negato sia l’appello sia la possibilità di difendersi. Venne ritenuto colpevole solo perché le bambine in questione il giorno prima stavano ... bigodino

