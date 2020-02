Crozza ironizza sulla foto delle Sardine con Benetton: con Oliviero Toscani la bambina di “The Ring”, Darth Vader e il coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel nuovo promo di Fratelli Di Crozza, il programma che tornerà in prima serata e in diretta sul Nove da venerdì 28 febbraio, Maurizio Crozza ironizza sulla foto di gruppo delle Sardine con Luciano Benetton che ha destato non poche polemiche: insieme a Oliviero Toscani, nella foto compaiono diversi “cattivi” di libri e film (Darth Vader, Joker, Freddy Krueger e tanti altri) e un gigantesco coronavirus. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolo Crozza ironizza sulla foto delle Sardine con Benetton: con Oliviero Toscani la bambina di “The Ring”, Darth Vader e il coronavirus proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

Crozza ironizza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Crozza ironizza